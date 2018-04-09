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Эксклюзивные фотографии четвертого президента Армении Армена Саркисяна из архива «Арменпресс»


В фотоархиве информационного агентства Арменпресс хранятся эксклюзивные фотографии официальных встреч и рабочих визитов четвертого президента Республики Армения Армена Саркисяна, когда последний занимал должность премьер-министра страны (1996-1997). Также сохранились фотографии Саркисяна, свидетельствующие о его общественно-политической деятельности.

С эксклюзивными фотографиями архива «Арменпресс» можете ознакомиться на сайте проекта «Арменпресс: История».

Армен Саргсян  9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения. Для торжественной церемонии вступления Армена Саргсяна в должность 4-го президента Республики Армения 9 апреля было созвано специальное заседание Национального Собрания в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.


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