Налоговые поступления и пошлины в государственный бюджет Республики Арцах превысили 5,6% в первом квартале

В первом квартале этого года налоговые поступления и пошлины в государственный бюджет Республики Арцах составили 11 млрд. 304, 2 млн. драм.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в министерстве финансов Республики Арцах, добавив, что запланированный показатель доходов превысил метку на 5,6% или на 604,2 млн. драм, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, где рост составил 74,6% или 4 млрд. 830 млн 600 тыс. драм.

Отвечая на вопрос о том, что вызвало увеличение поступлений, министр финансов Арцаха пояснил, что 3 млрд 925 млн 300 тыс. драм из 4 млрд 830 млн 600 тыс. драм были обусловлены увеличением налоговых поступлений, выплаченных ЗАО «Бейз Металс», а 905,3 млн. драм или 18,7% были предоставлены в результате экономического роста, зарегистрированного в Республике, и в результате последовательной политики, осуществляемой налоговым органом.

По словам источника, запланированные задачи были перевыполнены во всех видах доходов. 9 млрд. 116 млн. 700 тыс. драм или 80,6% налоговых поступлений и пошлин в государственный бюджет были предоставлены за счет крупных налогоплательщиков, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4 млрд 612 млн 200 тыс. драм или 71,2%.