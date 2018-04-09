Время в Ереване: 11:07:36,   9 Апрель

В общине Чапар строятся жилые дома для многодетных семей


Многодетная семья жителей Санасара Мкртчяна, проживающих в общине Чапар в Мартакертском районе Республики Арцах, получит новую квартиру, при финансировании Всеармянского фонда «Айастан».

Как сообщает Арменпресс, об этом сказал глава общины Чапара Вардгес Сагян, что обустроенная 4-комнатная квартира была построена благодаря меценату Варужану Григоряну.

По его словам, строительство началось осенью 2015 года, и вскоре квартира будет введена в эксплуатацию.

«Сейчас выполняются внутренние и внешние отделочные работы. Этот проект был реализован в рамках программы «Наш дом» Всеармянского фонда «Айастан», в которую входят семьи Арцаха с 5 и более детьми. Сагян также добавил, что, кроме того, в общине продолжается строительство дома для большой семьи Саргсянов.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации