Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-04-18

ЕРЕВАН, 9 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 9 апреля, курс доллара США вырос на 0.14 драмa и составил 480.88 драм. Курс евро вырос на 1.28 драмa и составил 589.85 драм. Курс российского рубля сократился на 0.21 драмa и составил 8.09 драм. Курс британского фунта вырос на 4.00 драмa и составил 677.66 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 60.09 драмa и составила 20581.22 драм. Цена серебра сократилась на 0.39 драмa и составила 251.62 драм. Цена платины выросла на 4.10 драмa и составила 14084.65 драм.