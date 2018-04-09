Азиатские индексы - 09-04-18

ТОКИО, 9 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.51% и составил 21678.26 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.38% и составил 1725.88 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.23% и составил 3138.29 пункта, а HANG SENG вырос на 1.29% и составил 30229.58 пункта.