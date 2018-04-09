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Как кошка "усыновила" новорожденного бельчонка


В Алматы кошка "усыновила" новорожденного бельчонка и стала о нем заботиться, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.




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