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Британский госминистр сэр Алан Дункан принял участие в церемонии инаугурации президента Армении


Государственный министр Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки сэр Алан Дункан поздравил Армена Саркисяна с принятием должности президента Армении.

«Поздравляю сэр», - как сообщает Арменпресс, написал Дункан в Twitter и опубликовал фотографию с прошедшей 9 апреля в Ереване церемонии инаугурации, в которой он пожимает руку президенту Армении.

Ранее Дункан опубликовал еще одну фотографию в Twitter, написав: «Готовясь к инаугурации президента Армении Саркисяна».

Армен Саргсян сегодня, 9 апреля, на специальном заседании Национального Собрания РА с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения.Для торжественной церемонии вступления Армена Саргсяна в должность 4-го президента Республики Армения 9 апреля было созвано специальное заседание Национального Собрания в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.




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