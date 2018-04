Британский госминистр сэр Алан Дункан принял участие в церемонии инаугурации президента Армении

Государственный министр Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки сэр Алан Дункан поздравил Армена Саркисяна с принятием должности президента Армении.

«Поздравляю сэр», - как сообщает Арменпресс, написал Дункан в Twitter и опубликовал фотографию с прошедшей 9 апреля в Ереване церемонии инаугурации, в которой он пожимает руку президенту Армении.

Ранее Дункан опубликовал еще одну фотографию в Twitter, написав: «Готовясь к инаугурации президента Армении Саркисяна».

Limbering up for the imminent inauguration of President Sarkissian of Armenia @UKinArmenia pic.twitter.com/LnukyEiZvz