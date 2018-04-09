Британский госминистр сэр Алан Дункан принял участие в церемонии инаугурации президента Армении

Государственный министр Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки сэр Алан Дункан поздравил Армена Саркисяна с принятием должности президента Армении.

«Поздравляю сэр», - как сообщает Арменпресс, написал Дункан в Twitter и опубликовал фотографию с прошедшей 9 апреля в Ереване церемонии инаугурации, в которой он пожимает руку президенту Армении.

Ранее Дункан опубликовал еще одну фотографию в Twitter, написав: «Готовясь к инаугурации президента Армении Саркисяна».

Limbering up for the imminent inauguration of President Sarkissian of Armenia @UKinArmenia pic.twitter.com/LnukyEiZvz — Sir Alan Duncan MP (@AlanDuncanMP) 9 апреля 2018 г.

Армен Саргсян сегодня, 9 апреля, на специальном заседании Национального Собрания РА с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения.Для торжественной церемонии вступления Армена Саргсяна в должность 4-го президента Республики Армения 9 апреля было созвано специальное заседание Национального Собрания в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.