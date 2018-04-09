Стив Возняк заявил об уходе из Facebook из-за скандала с утечкой данных

Сооснователь Apple Стив Возняк заявил, что ушел из Facebook из-за небрежного отношения компании к данным пользователей. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание USA Today.

"Пользователи сообщают Facebook все детали своей личной жизни, и вся прибыль компании основана на этой информации. При этом, сами пользователи из этой прибыли не получают ничего", — заявил Возняк.

Он добавил, что, по его мнению, лучше платить за пользование соцсетью, чем раскрывать рекламщикам личную информацию.

"Apple делает деньги на качественных продуктах, а в Facebook пользователи и есть продукт компании", — заявил Возняк.