С приходом Саркисяна в систему правления войдет новое дыхание: Карен Карапетян

У меня очень теплые и хорошие отношения с новым президентом Армении Арменом Саркисяном. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян после представления президенту заявления об отставке правительства.

«Прежде всего, я хотел бы еще раз поздравить Армена Саркисяна с принятием этой высокой должности. Как вы знаете, несколько минут назад я представил президенту заявление об отставке правительства. У нас очень теплые и хорошие отношения с Арменом Саркисяном. Мы долгое время знаем друг друга. Мы друзья и единомышленники. Я уверен, что с приходом Армена Саркисяна новое дыхание будет внесено в систему правления, и новый импульс будет дан продолжающимся реформам», - сказал Карапетян.

Руководствуясь ст. 212 Конституции РА, премьер-министр Карен Карапетян представил Президенту РА Армену Саркисяну заявление об отставке правительства. Президент Республики принял отставку правительства. Члены правительства продолжат выполнение своих обязательств до формирования нового правительства.