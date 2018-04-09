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С приходом Саркисяна в систему правления войдет новое дыхание: Карен Карапетян


У меня очень теплые и хорошие отношения с новым президентом Армении Арменом Саркисяном. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян после представления президенту заявления об отставке правительства. 

«Прежде всего, я хотел бы еще раз поздравить Армена Саркисяна с принятием этой высокой должности. Как вы знаете, несколько минут назад я представил президенту заявление об отставке правительства. У нас очень теплые и хорошие отношения с Арменом Саркисяном. Мы долгое время знаем друг друга. Мы друзья и единомышленники. Я уверен, что с приходом Армена Саркисяна новое дыхание будет внесено в систему правления, и новый импульс будет дан продолжающимся реформам», - сказал Карапетян.

Руководствуясь ст. 212 Конституции РА, премьер-министр Карен Карапетян представил Президенту РА Армену Саркисяну заявление об отставке правительства. Президент Республики принял отставку правительства. Члены правительства продолжат выполнение своих обязательств до формирования нового правительства.


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