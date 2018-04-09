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Президент Армении Армен Саркисян поблагодарил Карена Карапетяна за продуктивную и эффективную работу


Президент Армении Армен Саркисян поблагодарил подавшего несколько минут назад в отставку вместе с возглавляемым им правительством уже и.о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна за продуктивную и эффективную работу.

«Несколько минут назад премьер-министр Карен Карапетян представил отставку возглавляемого им правительства. Руководствуясь Конституцией Армении, я принял отставку и подписал приказ - первый приказ президента республики, которым с этого момента Карен Карапетян и возглавляемое им правительство будут продолжать свою деятельность в качестве действующего правительства.

Во время краткого разговора я еще раз поблагодарил г-на Карапетяна за его деятельность, продуктивную и эффективную работу. Я выразил надежду, и я убежден, что Карен Карапетян не только продолжит свою работу в качестве исполняющего обязанности главы правительства в течение этого короткого периода, но и в будущем также внесет свой вклад в той или иной форме как в правительство, так и в Республику Армения, так как талантливых людей, таких талантливых деятелей, как Карен Карапетян, к сожалению, очень мало. Надеюсь, их будет больше в будущем. Хочу еще раз поблагодарить и пожелать успехов», - сказал Саркисян.

Руководствуясь ст. 212 Конституции РА, премьер-министр Карен Карапетян представил Президенту РА Армену Саркисяну заявление об отставке правительства. Президент Республики принял отставку правительства. Члены правительства продолжат выполнение своих обязательств до формирования нового правительства.


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