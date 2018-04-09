Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган провел в понедельник телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как передает Арменпресс, об этом сообщил группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, источник в канцелярии турецкого лидера.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел сегодня телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также последние события в Сирии. Президент Эрдоган выразил озабоченность относительно атак в Думе и Восточной Гуте, а также отметил необходимость проведения совместной работы, направленной на предотвращение потерь среди мирного населения, а также на доставку в регион гуманитарной помощи", - сказал источник.

Кроме того, по его словам, лидеры также "выразили удовлетворение результатами проведенных в начале месяца в Анкаре заседания Совета сотрудничества высшего уровня и трехстороннего саммита [лидеров РФ, Турции и Ирана, посвященного сирийскому урегулированию]".