В Армении военнослужащие ЮВО приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в течение недели в пункте постоянной дислокации и на высокогорных полигонах «Камхуд», «Алагяз» и «Памбак» сдача зачетов и экзаменов соединением пройдет в три этапа. На первом - будет проверен уровень боевой готовности всего личного состава военной базы, состояния боевого дежурства, оперативной подготовки, вооружения и военной техники, морально-психологического состояния военнослужащих, соблюдения правопорядка и воинской дисциплины.

На втором этапе в пунктах постоянной дислокации Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов пройдет проверка теоретических знаний военнослужащих по знанию руководящих документов, уставов, требований безопасности, а также в решении ситуационных и тактических задач.

В ходе третьего этапа будут оценены практические действия подразделений в полевых условиях в дневное и ночное время суток. Военнослужащие покажут свое мастерство в выполнении упражнений по вождению колесной и бронетанковой техники, зачетной стрельбе из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин, а также в сдаче нормативов по специальной, технической, тактической, строевой и физической подготовке, военной топографии и радиационной, химической и биологической защите.

За ходом аттестации и сдачи практических зачетов и нормативов в полевых условиях комплексная комиссия от штаба округа.

К сдаче итоговых экзаменов за зимний период обучения и проверке общего уровня подготовки соединения ЮВО в Закавказье привлечено более 2 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.

Контрольная проверка за зимний период обучения в войсках ЮВО проводится под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова. Для оценки личного состава соединений и воинских частей в округе сформированы специальные комиссии из числа подготовленных офицеров. Проверка организована в два этапа и завершиться в конце апреля с.г.