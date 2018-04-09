В администрации Порошенко заявили, что Турция готова участвовать в миссии ООН в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Как заявила в понедельник пресс-служба главы украинского государства, в ходе переговоров турецкая сторона выразила готовность принимать участие в миссии ООН в Донбассе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие", - говорится в сообщении.

В администрации Порошенко добавили, что украинский президент проинформировал турецкую сторону о ситуации в Донбассе.

Пресс-служба канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не комментирует сообщение пресс-службы главы украинского государства о том, что Турция заявила о готовности принять участие в миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель канцелярии Эрдогана.

"В настоящее время у нас нет каких-либо комментариев на эту тему", - сказал собеседник агентства.