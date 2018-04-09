Лавров назвал провокацией обвинения в адрес Дамаска в применении химоружия

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал провокацией обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия в городе Дума, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы уже имели возможность комментировать происходящее до того, как это происходящее стало реальностью, и наши военные, находящиеся в Сирийской арабской республике на земле, предупреждали неоднократно, что готовится по всем признакам серьезная провокация, об этом сирийское правительство говорило, направленная на то, чтобы опять обвинить Дамаск в применении химического отравляющего вещества против мирных граждан", - заявил он на пресс-конференции в Москве.

Он добавил, что военные специалисты из России посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии и не обнаружили там следов применения хлора.

"На это место уже выезжали и наши военные специалисты, там побывали и представители сирийского общества Красного Полумесяца, которое пользуется очень хорошей репутацией у международных организаций, включая ООН и Международный комитет Красного Креста. Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или применения другого химического вещества против мирных граждан", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что против России разворачивают колоссальную антикампанию в связи с тем, что она якобы покрывает химические атаки режима Асада в Сирии.