Саакашвили призвал грузинскую оппозицию объединиться против Иванишвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили через социальную сеть Facebook призвал оппозицию объединиться для борьбы с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и ее основателем Бидзиной Иванишвили, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Иванишвили — враг Грузии, и Грузия находится перед угрозой уничтожения. Хочу призвать все оппозиционные силы, которые не продались, пока есть время, давайте объединимся. Отложим в сторону все различия, и у нас получатся большие перемены в этом году и спасение Грузии от опустошения, уничтожения и исчезновения с карты. Эта угроза реальна", — цитирует Sputnik Грузия слова Саакашвили, сказанные им в видеообращении.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен вернуться на родину, чтобы повысить уровень жизни населения.