Лавров считает удачным пример Армении, которая развивает отношения и с ЕАЭС, и с ЕС

Армения демонстрирует своим примером, что на практике отнюдь не бессмысленно развивать отношения по всем направлениям. Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью армянским СМИ.



В ответ на вопрос: «Армению часто приводят в пример как государство, которое развивает отношения и с ЕАЭС, и с ЕС, и делает это на равноправной и взаимовыгодной основе. Как Вы считаете, могут в будущем сопрягать свои интересы и развивать сотрудничество такие интеграционные структуры как ЕАЭС и ЕС?», он сказал:

«Действительно, Армения демонстрирует своим примером, что на практике отнюдь не бессмысленно развивать отношения по всем направлениям. Наоборот, это является выигрышной политикой и выгодной для соответствующей страны. Нельзя ставить страны, которые находятся на постсоветском пространстве перед ложным выбором – или с Западом, или с Россией. Это абсолютно идеологизированный, политизированный подход. То, что Армения настояла на таких отношениях с ЕС, которые в качестве компонента достигнутых документов включают в себя признание прав и обязанностей Армении в других интеграционных процессах, это, я думаю, шаг в правильном направлении. Безусловно, для того, чтобы ни Армения, ни Азербайджан, ни другие участники программы ЕС под названием «Восточное партнерство» не ущемлялись в правах, для того, чтобы их интересам не наносился ущерб, очень важно, чтобы Европейский союз отказался от порочной логики «или-или», которая уже привела к событиям 2014 г. на Украине. Это равносильно тому, чтобы украсть у соответствующего народа возможность полноценно, полноформатно развивать сотрудничество со всеми своими соседями. Россия последовательно продвигает именно такой подход. Еще в 2015 г. Евразийский экономический союз предложил ЕС начать устанавливать контакты. Тогда по абсолютно идеологизированным, политизированным причинам Евросоюз не счел возможным признавать Евразийский экономический союз в качестве полноправного партнера. Эта предвзятость, предубежденность сохраняется в известной степени до сих пор. Однако в Брюсселе появились здравомыслящие люди. И уже Европейская экономическая комиссия, Европейская внешнеполитическая служба на уровне своих экспертов проводили контакты с экспертами Евразийской экономической комиссии. Сейчас проявляется интерес к тому, чтобы сделать эти экспертные контакты постоянными, как первый шаг – нацелить их на согласование регулятивных вопросов. Думаю, что это именно первый шаг, потому что сама жизнь будет заставлять наших европейских партнеров работать с Евразийским экономическим союзом, с Коллегией Евразийской экономической комиссии, которую, кстати, как и ОДКБ, на нынешнем этапе возглавляет гражданин Армении. Поскольку страны-участницы ЕАЭС делегировали существенное количество компетенций на наднациональный уровень, поэтому, безусловно, многие вопросы даже практической торговли, практических шагов в сфере торговли услугами, инвестиций приходится уже решать с Евразийской экономической комиссией.

Я достаточно оптимистично смотрю на будущее отношений между ЕАЭС и ЕС. Хотя это будущее наступит не скоро, но жизнь будет заставлять постепенно двигаться навстречу друг другу. Убежден, что представитель Армении, Т.С.Саркисян, возглавляющий Коллегию ЕЭК, будет помогать движению в этом направлении».