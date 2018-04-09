Турция должна будет вернуть Африн под контроль Дамаска, заявил Лавров

Москва надеется, что Турция вернет сирийскому правительству контроль над Африном, как передает Арменпресс, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Никогда президент (Турции Реджеп Тайип – ред.) Эрдоган не заявлял, что Турция хочет оккупировать Африн. И мы всегда исходим из того, что самым простым способом нормализации обстановки в Африне теперь, когда турецкие представители говорят, что основные цели, которые они перед собой ставили там, достигнуты, было бы вернуть территорию под контроль сирийского правительства. Мы никогда другой позицией не руководствовались", — сказал он на пресс-конференции в Москве.