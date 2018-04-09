Стоимость акций компании "Русал", которая вместе с ее главным акционером Олегом Дерипаской оказалась в новом "черном списке" минфина США, в понедельник утром упала более чем на 40% на Гонконгской бирже и на 46,9% на Московской бирже. Руководство "Русала" предупредило о риске технического дефолта, передает Арменпресс.

"По оценкам компании, санкции OFAC (Управления по контролю над иностранными активами Минфина США) могут привести к техническим дефолтам в связи с некоторыми кредитными обязательствами группы, и в настоящее время компания оценивает вероятное влияние таких технических дефолтов на ее финансовое положение", - говорится в сообщении компании.

Как отмечает руководство "Русала", очень высока вероятность того, что санкции "могут оказать весьма неблагоприятное влияние на бизнес и перспективы группы компаний".

Также на открытии торгов на Московской бирже в понедельник бумаги группы компаний En+, которую также контролирует Дерипаска, потеряли 22,8% стоимости, опустившись до 45 рублей (77 центов США) за штуку.