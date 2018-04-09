Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США пожалеют, если выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не будем нарушать условия соглашения, но они (США) должны знать, что они пожалеют, если нарушат сделку… Наш ответ будет более жестким, чем они представляют, и они увидят его уже в течение недели", — сказал Роухани, речь которого транслировалась на телеканале Press TV.

Он подчеркнул, что Иран уже рассматривал различные варианты сделки, в том числе без участия Вашингтона.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.