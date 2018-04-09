Демограф Сулаберидзе озадачен количеством разводов в Грузии

"Показатель был бы куда выше, если бы статистика включала те пары, которые живут вместе не официально, так называемые гражданские браки. Тогда, картина была бы еще плачевнее", — сказал демограф Sputnik Грузия.

По официальным данным, опубликованным Национальной службой статистики "Сакстат", количество зарегистрированных разводов в Грузии в 2017 году превысило 10,2 тысячи, что на 7,2% больше чем в 2016 году. При этом количество заключенных браков сократилось на 5,6% и составило порядка 23,7 тысячи, передает Арменпресс.

Больше всего разводов зарегистрировано в Тбилиси – более 3,7 тысячи фактов. А меньше всего — в регионе Шида Картли, где за прошлый год развелась 651 пара.





