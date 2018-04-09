Мы можем сделать Армению мостом новых технологий и решений между Востоком и Западом: Армен Саргсян

Всестороннее укрепление союза Армения-Арцах-Диаспора должно стать приоритетом осуществления общенациональных интересов.

Как передает «Арменпресс», об этом в своей речи во время церемонии инаугурации в СКК имени Демирчяна сказал новоизбранный президент Армении Армен Саргсян после принесения присяги.

«Во имя общенациональных целей и наших приоритетов по их осуществлению, Всестороннее укрепление союза Армения-Арцах-Диаспора и наиболее эффективное использование его потенциала должны стать приоритетом осуществления общенациональных интересов. Залогом этому является наша церковь, вокруг которой объединился наш народ.

Надо сделать все, чтобы убрать искусственные противоречия и осознать реальную силу нашего единения. Разработаем новые механизмы по решению наших общенациональных проблем, общей ответственности и объединенных усилий. Уверен, что однажды мы достигнем восприятия этой формулы и ее воплощения. Маленькая страна, всемирный народ – в этом наша суть»,- сказал он.

По его словам, вера, доверие, справедливость и ежедневный добросовестный труд – те ценности, которые смогут возбудить творческий потенциал и усилия нашего общества. «Вера и доверие в сегодня и завтра, четкя концепция экономического развития, ощутимые результаты – смогут не только стимулировать экономческий рост, обеспечить приток внутренних и внешних инвестиций, но и предотвратить эмиграцию из страны. Более того – многих это сподвигнет к репатриации. Как бы ни были привлекательны будущие перспективы, люди хотят видеть поды в своем настоящем, и они правы. Мир меняется очень быстро, превращаясь в гигантское поле конкуренции. Мы должны быть к этому готовы. Мы должны установить связи в отраслях технологий, образования, культуры – с лучшими мировыми центрами – с запада на восток, с севера на юг. Мы должны привлечь новые идеи, взять лучший опыт, и на основе всего этого создать свои решения, которые мы предложим миру. Уверен, что мы сможем сделать Армению привлекательны партнером, Мы можем сделать Армению мостом новых технологий и решений между Востоком и Западом. Будущее в этом»,- сказал он.

Армен Саргсян сегодня, 9 апреля, на специальном заседании Национального Собрания РА с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения.Для торжественной церемонии вступления Армена Саргсяна в должность 4-го президента Республики Армения 9 апреля было созвано специальное заседание Национального Собрания в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.

Специальное заседание НС РА открыл спикер парламента Армении Ара Баблоян. Он сообщил, что зарегистрированы 92 депутата НС РА, кворум обеспечен.

Затем в зал были внесены государственный флаг РА, эмблема президентской власти, специальный экземпляр Конституции РА и евангелие «Вехамор Аветаран». Армен Саргсян принес присягу, положив правую руку на Евангелие и Конституцию РА, произнося следующий текст: «Вступая в должность Президента Республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства».После принесения присяги прозвучал государственный гимн РА.

После принесения присяги Армен Саргсян вступит в должность президента Армении, чему последует отставка правительства Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном. Члены правительства Армении продолжат исполнять свои обязанности – вплоть до формирования нового правительства Армении.

9-16-го апреля – срок выдвижения кандидатуры нового премьер-министра Армении, а 17-го апреля в НС Армении открытым голосованием будет назначен премьер-министр Армении. После этого, в течение 15 дней, состоится формирование нового правительства Армении. После своего назначения, в течение 5 дней, новый премьер-министр Армении предложит президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент в 3-дневый срок назначет вице-премьеров и министров, или же обращается в Конституционный суд. Если таковое обращение последовало, то Конституционный суд в 5-дневый срок расследует обращение и принимает решение. Если же президент Армении в 3-дневый срок не выполняет указанные условия, то кандидатуры вице-премьеров и министров считаются утвержденными по закону.

В 20-дневый срок после формирования правительства, премьер-министр Армении представляет в НС Армении программу правительства Армении.