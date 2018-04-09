Наш народ смог не только встать на ноги, но и смог достойно представиться миру: Армен Саргсян

Армения и весь армянский народ стоят рядом с Арцахом. Как передает «Арменпресс», об этом в своей речи во время церемонии инаугурации в СКК имени Демирчяна сказал новоизбранный президент Армении Армен Саргсян после принесения присяги.

По его словам, именно благодаря этому нынешнему поколению удалось не только провозгласить Третью республику, но и обеспечить независимость страны, укрепить суверенитет, создать сильную и мощную армию.

Президент Армен Саргсян подчеркнул, что Армения находится в преддверии 100-летия со дня основания Первой республики и осуществляет переход к новой, парламентской системе государственного управления.

С одной стороны, по его словам, у страны есть 100 летняя история республиканских устоев, а с другой стороны - государство символически начинает все с чистого листа.



"Сто лет назад, после тяжелых потерь армянского народа, были необходимы сверхчеловеческие усилия и самоотверженность для спасения этого маленького клочка земли, оставшегося от нашей великой родины. К чести предыдущих поколений, как в период Первой, так и Второй республики, наш народ сумел не только встать на ноги, но и предстать перед миром достойным образом", - сказал Армен Саргсян.

"Мы живем в меняющемся мире, полном опасностей, угроз и вызовов. Но для нас он также полон новых и привлекательных возможностей. И от нас зависит, сможем ли мы воспользоваться этими историческими возможностями. От нас зависит, какую Армению мы хотим увидеть в XXI веке", - сказал Армен Саргсян .



По его словам, Армения может противостоять современным вызовам и занять достойное место в числе ведущих государств.



"Это поистине историческая возможность, поскольку XXI век - столетие мысли, столетие научного полета, и, соответственно необходимо построить новую, молодую, динамичную, гибкую и творческую Армению. Страну, которая будет олицетворять мудрость и талант нашего народа, соответствовать всем нашим желаниям и станет источником нашей всеобщей гордости и воодушевления", - сказал Армен Саргсян .

Армен Саргсян сегодня, 9 апреля, на специальном заседании Национального Собрания РА с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения.Для торжественной церемонии вступления Армена Саргсяна в должность 4-го президента Республики Армения 9 апреля было созвано специальное заседание Национального Собрания в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.

Специальное заседание НС РА открыл спикер парламента Армении Ара Баблоян. Он сообщил, что зарегистрированы 92 депутата НС РА, кворум обеспечен.

Затем в зал были внесены государственный флаг РА, эмблема президентской власти, специальный экземпляр Конституции РА и евангелие «Вехамор Аветаран». Армен Саргсян принес присягу, положив правую руку на Евангелие и Конституцию РА, произнося следующий текст: «Вступая в должность Президента Республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства».После принесения присяги прозвучал государственный гимн РА.

После принесения присяги Армен Саргсян вступит в должность президента Армении, чему последует отставка правительства Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном. Члены правительства Армении продолжат исполнять свои обязанности – вплоть до формирования нового правительства Армении.

9-16-го апреля – срок выдвижения кандидатуры нового премьер-министра Армении, а 17-го апреля в НС Армении открытым голосованием будет назначен премьер-министр Армении. После этого, в течение 15 дней, состоится формирование нового правительства Армении. После своего назначения, в течение 5 дней, новый премьер-министр Армении предложит президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент в 3-дневый срок назначет вице-премьеров и министров, или же обращается в Конституционный суд. Если таковое обращение последовало, то Конституционный суд в 5-дневый срок расследует обращение и принимает решение. Если же президент Армении в 3-дневый срок не выполняет указанные условия, то кандидатуры вице-премьеров и министров считаются утвержденными по закону.

В 20-дневый срок после формирования правительства, премьер-министр Армении представляет в НС Армении программу правительства Армении.