Признание Геноцида армян не является самоцелью - это важный шаг для исключения возможности его повторения: Армен Саргсян

Прошлое и опыт армянского народа показывают, что история армянского народа – преимущественно история духа. Без веры и духа невозможно было бы достичь с древнейших времен до наших дней, идя в ногу с передовым человечеством и внося лешту в мировой прогресс.

Как передает «Арменпресс», об этом в своей речи во время церемонии инаугурации в СКК имени Демирчяна сказал новоизбранный президент Армении Армен Саргсян после принесения присяги. «Мы были у истоков современных общечеловеческих ценностей, начиная от эпохи эллинизма и Древнего Рима, зарождения христианства – и до наших дней. По праву мы можем гордиться тем, что являемся наследниками своеобразной армянской цивилизации, сложившейся на Армянском нагорье»,- сказал новоизбранный президент Армении Армен Саргсян.

По его словам, армянский народ – во времени и пространстве, общался с различными народами и накопил большой опыт мирного сосуществования. Именно поэтому Армения является сторонницей мирного решения любых проблем. «Вся наша история доказывает, что мы являемся мирным, творящим, созидательным народом. Именно поэтому Армения продвигает политику ирного решения любых конфликтов и политических проблем. Ведет политику предупреждения геноцидов и других преступлений против человечества»,- сказал новоизбранный президент Армении Армен Саргсян.

По его словам, пережитая армянским народом 100 лет назад трагедия Геноцида должна стать предупреждением для всех.

«Признание Геноцида армян не является самоцелью, это важный шаг для исключения возможности его повторения»,- сказал новоизбранный президент Армении Армен Саргсян.

Армен Саргсян сегодня, 9 апреля, на специальном заседании Национального Собрания РА с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения.

Для торжественной церемонии вступления Армена Саргсяна в должность 4-го президента Республики Армения 9 апреля было созвано специальное заседание Национального Собрания в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.

Специальное заседание НС РА открыл спикер парламента Армении Ара Баблоян. Он сообщил, что зарегистрированы 92 депутата НС РА, кворум обеспечен.

Затем в зал были внесены государственный флаг РА, эмблема президентской власти, специальный экземпляр Конституции РА и евангелие «Вехамор Аветаран».

Армен Саргсян принес присягу, положив правую руку на Евангелие и Конституцию РА, произнося следующий текст: «Вступая в должность Президента Республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства».

После принесения присяги прозвучал государственный гимн РА.

После принесения присяги Армен Саргсян вступит в должность президента Армении, чему последует отставка правительства Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном. Члены правительства Армении продолжат исполнять свои обязанности – вплоть до формирования нового правительства Армении.

9-16-го апреля – срок выдвижения кандидатуры нового премьер-министра Армении, а 17-го апреля в НС Армении открытым голосованием будет назначен премьер-министр Армении.

После этого, в течение 15 дней, состоится формирование нового правительства Армении. После своего назначения, в течение 5 дней, новый премьер-министр Армении предложит президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент в 3-дневый срок назначет вице-премьеров и министров, или же обращается в Конституционный суд. Если таковое обращение последовало, то Конституционный суд в 5-дневый срок расследует обращение и принимает решение. Если же президент Армении в 3-дневый срок не выполняет указанные условия, то кандидатуры вице-премьеров и министров считаются утвержденными по закону.

В 20-дневый срок после формирования правительства, премьер-министр Армении представляет в НС Армении программу правительства Армении.