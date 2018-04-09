CNN: YouTube обвинили в незаконном сборе информации о детях

Правозащитные организации обвинили видеохостинг YouTube в незаконном сборе информации о детях, не достигших 13-летнего возраста. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

По его данным, около 20 таких групп подали совместную жалобу в Федеральную торговую комиссию США с просьбой расследовать предполагаемое нарушение дочерней компанией интернет-гиганта Google закона о защите конфиденциальности детей в интернете (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA), который призван ограничить возможности по сбору сведений о детях младше 13 лет. Согласно его положениям, компании обязаны уведомлять родителей о подобных намерениях и получать на это их согласие. В жалобе утверждается, что компания нарушила права более 23 млн детей за несколько лет, а также содержится требование оштрафовать Google на сумму как минимум в $41 млн.

Стоит отметить, что согласно правилам YouTube, зарегистрироваться на нем могут только люди старше 13 лет. Однако на практике ничто не мешает ребенку обойти это правило, поставив при создании аккаунта галочку напротив строчки "мне больше 13 лет": согласно данным маркетинговой компании Thendera research, 45% детей в возрасте от восьми до 12 лет имеют аккаунты в YouTube.