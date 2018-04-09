Армения и весь армянский народ стоят рядом с Арцахом: выступление президента Армении Армена Саргсяна

Армен Саргсян сегодня, 9 апреля, на специальном заседании Национального Собрания РА с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения. Как передает «Арменпресс», после принесения присяги он выступил с речью.

Речь президента Армении Армена Саргсяна.

«Ваше Святейшество,Многоуважаемые господин Президент и госпожа Саргсян,Многоуважаемый Президент Республики Арцах,Многоуважаемый Председатель и уважаемые депутаты Национального СобранияМногоуважаемый Премьер-министр, уважаемые члены правительства,Ваши Превосходительства, уважаемые представители дипломатического корпуса,Дорогие соотечественники и гости,Дамы и господа,Сегодня для меня большая честь вступить в высокую должность Президента Республики Армения. Это огромная ответственность перед страной, народом и историей. Она заставляет меня напрячь все свои силы и энергию, чтобы оправдать то доверие, которое 2 марта проявило ко мне Национальное Собрание Республики Армения. Оправдать также те надежды, которые связывают со мной самые разные слои общества Армении от интеллигенции до простых граждан, а также наши соотечественники из Арцаха и Диаспоры, которые с волнением и вниманием следят за достижениями и борьбой Матери-Родины.Мне даёт силу вера. Вера в будущее нашей страны и народа, вера в стойкость, трудолюбие и талант граждан Армении и рассеянных по всему миру наших сестёр и братьев.Дорогие соотечественники,Сегодня мы находимся на пороге 100-летия основания Первой Республики, и совершаем переход к новой, парламентской системе государственного управления.То есть, с одной стороны, мы имеем 100-летнюю историю республиканских порядков, с другой - символичным образом начинаем с новой страницы.Один век назад, после тяжелейших потерь армянского народа, нужны были сверхчеловеческие усилия и подвиг, чтобы спасти и возродить к жизни тот маленький кусок земли, который остался от нашей большой Родины. К чести предыдущих поколений, и во времена Первой, и во времена Второй Республики наш народ смог не только встать на ноги, расправить спину, но также достойным образом предстать перед миром.Именно благодаря этому нам, нашему нынешнему поколению выпало счастье не только провозгласить Третью Республику, но также утвердить независимость нашей Родины. Укрепить нашу самостоятельность и суверенитет. Создать крепкую и мощную армию.Победоносная борьба за независимость Арцаха вернула нам наше национальное достоинство. Она подняла наш дух. И сегодня пусть никто не сомневается, что Армения и весь армянский народ стоят за спиной Арцаха и будут бороться за его справедливые права - вчера, сегодня и завтра.Честь и слава нашему народу и его героям!Слава победоносной Армянской армии!Дорогие друзья,Я очень ценю ту громадную работу, которая, благодаря стойкости, терпению и героизму нашего народа и, очень часто, также ценой его больших лишений, в течение последних трёх десятилетий проводилась под руководством трёх президентов Республики: Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.Время, конечно, даст окончательную оценку пройденному нами пути, однако уже сегодня можно со всей беспристрастностью и уверенностью сказать, что в условиях распада СССР, разрушительного Спитакского землетрясения, борьбы за существование Арцаха, в условиях развала экономики и блокады нам, тем не менее, удалось создать страну с прочной системой, которая руководствуется идеей открытого общества и общечеловеческими ценностями. Страну, которая по праву пользуется уважением мирового сообщества и имеет славу надёжного партнёра. В противовес ещё существующим проблемам, это очень важное историческое достижение.Членство Армении в Евразийском экономическом союзе и подписанное с Европейским союзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве открывает для развития страны новые перспективы и возможности. А парламентская система управления создаёт для этого наилучшие условия. В этом плане воздать должное политической дальновидности искусного государственного деятеля и организатора Президента Сержа Саргсяна.Дорогие друзья,Героическое прошлое и опыт армянского народа показывают, что наша история - это в основном история духа. Без этого духа и веры, мы не смогли бы из глубокой древности добраться до сего дня, и весь это период двигаться в ногу с передовым человечеством и внести свой вклад во всемирный прогресс.Мы были у истоков современных общечеловеческих ценностей, начиная от классического периода Древнего Рима и Греции, возникновения христианства до наших дней.Поистине мы можем гордиться, что являемся наследниками сформировавшейся и утвердившейся на Армянском нагорье в течение тысячелетий уникальной и своеобразной армянской цивилизации.В этих громадных в плане времени и территории царствах мы обрели бесценный и непреходящий опыт мирного сосуществования с разными народами.Всей своей историей мы доказали, что мы созидательный, творческий мирный народ.Вот почему, Армения последовательно проводит политику решения всех конфликтов и политических проблем мирным и переговорным путём, политику предотвращения геноцидов и других преступлений против человечества.Та огромная трагедия, которую армянский народ перенёс 100 лет назад - в годы Мец Егерна (Геноцида армян) должна быть уроком бдительности для всех. Потому сегодня признание Геноцида армян - не самоцель. Международное признание и осуждение этого ужасного преступления, совершённого против человечества, - важный шаг с целью не допустить его повторения где-либо в мире.Дорогие соотечественники,Сегодня для нашей страны и всего народа стержневым остаётся мирное и переговорное разрешение Нагорно-Карабахского конфликта. Первой гарантией этого, конечно, является мощная Армения и крепкий Арцах. Действительно для достижения справедливого решения и для того, чтобы лучшим образом защитить неотъемлемые права народа Арцаха, мы должны продолжать строить прочную, экономически развитую, процветающую и мощную Армению.Во имя такой Армении мы должны обеспечить наилучшую среду для самореализации нашего гражданина. Мы вместе должны вести последовательную борьбу со всеми отрицательными и порочными явлениями, существующими в государственной системе, обществе, в нашем окружении. От коррупции до социальной несправедливости, от безразличия до безответственности. В этой бескомпромиссной и справедливой борьбе необходимо участие каждого из нас.Мы достигнем успеха, если будем не только критиковать, но также предлагать решения, если вместо того, чтобы создавать разделительные линии, сплотимся и будем работать вместе.Друзья,Во имя реализации общенациональных целей нашим приоритетом должно быть всестороннее укрепление единства Армения-Арцах-Диаспора и максимально эффективное использование этого потенциала.Самым важным залогом и опорой нашего национального единства является церковь - всемирная национальная структура, вокруг которой веками сплачивался весь наш народ. Мы должны сделать всё возможное для ликвидации искусственных противоречий и осознания реальной силы нашего единства.Мы должны разработать новые эффективные механизмы решения общенациональных проблем.Единая повестка, общая ответственность и совокупные усилия. Уверен, мы как можно раньше достигнем понимания и воплощения в жизнь этой формулы.Маленькая страна - всемирный народ: такова наша сущность.Дорогие соотечественники,Вера, уверенность, справедливость и ежедневный добросовестный труд - эти ценности могут стимулировать творческие силы и энергию нашей общественности.Вера и уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне, чёткое видение оживление экономики и осязаемые результаты этого могут не только стимулировать экономических рост, поток внутренних и внешних инвестиций, но также затормозить эмиграцию, более того, вернуть на Родину многих наших соотечественников.Однако, сколь бы привлекательными и теоретически обоснованными ни были обещания светлого будущего, люди хотят в своих буднях сегодня видеть их плоды. И они правы.Мир, в котором мы живём и будут жить наши дети, меняется очень быстро, превращается в гигантское поле конкуренции. Мы должны быть к этому готовы, делать инвестиции в науку, новые технологии, образование и культуру. Мы должны наладить связь с лучшими научными, образовательными и исследовательскими центрами мира - от Запада до Востока, от Севера до Юга. Мы должны привлекать новые идеи, перенимать лучший опыт. И на основании всего этого должны создавать наши специфические решения и предлагать их миру.Уверен, что мы в состоянии превратить Армению в привлекательного партнёра, мост новых технологий и решений между Востоком и Западом. Это будущее. Уверяю наших молодых людей в Армении, Арцахе и Диаспоре, что я не только как Президент страны, но и как человек, имеющий определённый опыт в этой сфере, всегда буду рядом с вами.Дорогие соотечественники,Мы живём в вечно меняющемся мире, полном разнообразных опасностей, угроз и вызовов. Однако для нас он полон также новыми и привлекательными возможностями. И от нас зависит, сможем ли мы воспользоваться этими историческими возможностями. От нас зависит, какую Армению мы хотим строить в 21-ом веке. Армению, которая будет способна противостоять вызовам века и занять достойное место в ряду передовых стран.Это воистину историческая возможность. 21-ый век - век мысли, век научного полёта, и в сравнении с этим мы должны создать новую, Молодую Армению.Динамичную, гибкую и творческую Армению.Страну, которая воплотит мудрость и талант нашего народа, будет соответствовать нашим общим чаяниям и станет источником гордости и воодушевления всех нас.Родиной для всех армян мира.Слава Республике Армения!Слава Арцаху!Слава армянскому народу!Да храни нас Господь!».