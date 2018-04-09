СМИ: правая рука главаря ИГ ликвидирован в Ираке
Вооруженные силы Ирака уничтожили ближайшего соратника главаря террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади на севере республики. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник со ссылкой на военных сообщил телеканал Al Sumaria.
По его данным, правая рука лидера ИГ Абу-Валид Аш-Шишани был ликвидирован в пустынной местности на окраине города Киркук - центра одноименной провинции. Отмечается, что в ходе операции силовикам удалось обнаружить документы, содержащие информацию о других лидерах террористической группировки.
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