Это огромная ответственность перед страной, народом и историей: Армен Саргсян

Принеся присягу и вступив в должность, новоизбранный президент Армении Армен Саргсян произнес речь, в которой сказал, что считает, что это огромная ответственность перед страной, народом и историей. Как передает «Арменпресс», об этом в своей речи во время церемонии инаугурации в СКК имени Демирчяна сказал новоизбранный президент Армении Армен Саргсян после принесения присяги.

Обратившись ко всем присутствующим, а также гражданам Армении и соотечественникам, он сказал, что вступление в должность президента Армении – великая честь для него. «Это заставляет меня напрячь все силы и энергию, чтобы оправдать то доверие, которое проявило ко мне 2-го марта НС Армении, оправдать те надежды, которые связывают со мной самые различные слои населения Армении, а также наши соотечественники из Арцаха и диаспоры, которые сердобольно и внимательно следят за достижениями и борьбой родины»,- сказал он.

По его словам, силы ему придают вера в будущее страны и народа, вера в трудолюбие и талант граждан Армении и рассеянного по всему свету армянства.

Армен Саргсян сегодня, 9 апреля, на специальном заседании Национального Собрания РА с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения.

Для торжественной церемонии вступления Армена Саргсяна в должность 4-го президента Республики Армения 9 апреля было созвано специальное заседание Национального Собрания в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.

Специальное заседание НС РА открыл спикер парламента Армении Ара Баблоян. Он сообщил, что зарегистрированы 92 депутата НС РА, кворум обеспечен.

Затем в зал были внесены государственный флаг РА, эмблема президентской власти, специальный экземпляр Конституции РА и Святое евангелие.

Армен Саргсян принес присягу, положив правую руку на Евангелие и Конституцию РА, произнося следующий текст: «Вступая в должность Президента Республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства».

После принесения присяги прозвучал государственный гимн РА.

После принесения присяги Армен Саргсян вступит в должность президента Армении, чему последует отставка правительства Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном. Члены правительства Армении продолжат исполнять свои обязанности – вплоть до формирования нового правительства Армении.

9-16-го апреля – срок выдвижения кандидатуры нового премьер-министра Армении, а 17-го апреля в НС Армении открытым голосованием будет назначен премьер-министр Армении.

После этого, в течение 15 дней, состоится формирование нового правительства Армении. После своего назначения, в течение 5 дней, новый премьер-министр Армении предложит президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент в 3-дневый срок назначет вице-премьеров и министров, или же обращается в Конституционный суд. Если таковое обращение последовало, то Конституционный суд в 5-дневый срок расследует обращение и принимает решение. Если же президент Аррмении в 3-дневый срок не выполняет указанные условия, то кандидатуры вице-премьеров и министров считаются утвержденными по закону.

В 20-дневый срок после формирования правительства, премьер-министр Армении представляет в НС Армении программу правительства Армении.