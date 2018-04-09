Богатый опыт Армена Саргсяна будет способствовать плодотворности его служения на посту президента Армении: Гарегин Второй

Богатый опыт Армена Саргсяна будет способствовать плодотворности его служения на посту президента Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в своей речи во время церемонии инаугурации сказал католикос Гарегин Второй.

Его Святейшество Гарегин Второй, Верховный патриарх и Католикос всех армян, 9 апреля присутствовал на созванном в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване специальном заседании Национального Собрания РА, в ходе которого состоялась церемония инаугурации 4-го президента республики Армена Саргсяна.

«Наш народ для восстановления государственности прошел долгий путь борьбы, противостоял многочисленным вызовам. Независимая армянская государственность – достижение нашего свободолюбивого духа и коллективной воли, триумф нашей борьбы, залог благоденствия и прогресса нашего народа», – отметил католикос Гарегин Второй.

«Независимая государственность – гордость и достоинство всего нашего народа, утешение в наших потерях и в минуты горя», – указал католикос.

«На пути построения сильного и независимого государства наша страна, воистину, пережила решающие перемены, добилась успехов»,– сказал он в своем патриаршем послании.

Обратившись к Армену Саргсяну, католикос указал: «Приносим Вам наше благословение, поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего избрания на высокий пост президента РА и инаугурации. Вы прилагали эффективные усилия на посту премьер-министра РА, добились успехов на дипломатической арене, благотворительностью внесли вклад и на национально-церковной ниве».

«Принесением сегодня присяги вы подтвердили свой обет служить Родине и народу со всей ответственностью и приверженностью, прилагать усилия и энергию для развития страны, благоденствия народа, консолидации армянства и светлого будущего», – отметил католикос, пожелав Армену Саргсяну крепкого здоровья, долголетия и успехов в дальнейшей деятельности.

Армен Саргсян сегодня, 9 апреля, на специальном заседании Национального Собрания РА с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения.

Для торжественной церемонии вступления Армена Саргсяна в должность 4-го президента Республики Армения 9 апреля было созвано специальное заседание Национального Собрания в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.

Специальное заседание НС РА открыл спикер парламента Армении Ара Баблоян. Он сообщил, что зарегистрированы 92 депутата НС РА, кворум обеспечен.

Затем в зал были внесены государственный флаг РА, эмблема президентской власти, специальный экземпляр Конституции РА и евангелие «Вехамор Аветаран».

Армен Саргсян принес присягу, положив правую руку на Евангелие и Конституцию РА, произнося следующий текст: «Вступая в должность Президента Республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства».

После принесения присяги прозвучал государственный гимн РА.

После принесения присяги Армен Саргсян вступит в должность президента Армении, чему последует отставка правительства Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном. Члены правительства Армении продолжат исполнять свои обязанности – вплоть до формирования нового правительства Армении.

9-16-го апреля – срок выдвижения кандидатуры нового премьер-министра Армении, а 17-го апреля в НС Армении открытым голосованием будет назначен премьер-министр Армении.

После этого, в течение 15 дней, состоится формирование нового правительства Армении. После своего назначения, в течение 5 дней, новый премьер-министр Армении предложит президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент в 3-дневый срок назначет вице-премьеров и министров, или же обращается в Конституционный суд. Если таковое обращение последовало, то Конституционный суд в 5-дневый срок расследует обращение и принимает решение. Если же президент Аррмении в 3-дневый срок не выполняет указанные условия, то кандидатуры вице-премьеров и министров считаются утвержденными по закону.

В 20-дневый срок после формирования правительства, премьер-министр Армении представляет в НС Армении программу правительства Армении.