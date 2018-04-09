В Перу обнаружили новые загадочные геоглифы

В Перу на плато Наска неподалеку от пустыни Сечура ученые обнаружили новые изображения и геоглифы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает National Geographic.

Всего исследователи нашли 50 изображений, среди которых антропоморфные геоглифы, а также изображения животных и природных явлений. Часть геоглифов находится на плато Пальпа в нескольких десятках километров к северу от Наска.

Найти геоглифы ученым помогли спутниковые снимки и беспилотники. Сейчас ученые устанавливают точный возраст и происхождение изображений. Считается, что они были созданы представителями культуры Наска между 200 и 700 годами нашей эры.

На данный момент ученые не могут точно сказать, зачем древние цивилизации выстраивали огромные изображения, различимые с высоты птичьего полета. Одной из популярных теорий является мысль о том, что так древние люди могли подавать знаки инопланетянам.