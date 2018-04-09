Депутаты от АРФД оптимистично настроены в вопросе эффективности работы Армена Саргсяна

Руководитель парламентской фракции АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян связывает большие надежды с 4-м президентом Армении Арменом Саргсяном. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами Рустамян сказал перед церемонией инаугурации 4-го президента РА.

«Впервые президента Армении избрало Национальное Собрание. По сути, Армен Саргсян – первый президент четвертой республики. Связываем большие надежды, поскольку намеченные к реализации системные изменения в большей степени обусловлены должностью президента и личностью, который действительно должен стать хранителем Конституции. От осуществления этих полномочий зависит применение новой Конституции и бесперебойность этого процесса», – сказал Армен Рустамян.

Коснувшись муссируемых слухов, что Армен Саргсян не представил полноценных документов касательно гражданства РА, Армен Рустамян отметил: все необходимые документы имеются в наличии.

«Не думаю, что постоянно нужно “подкладывать мину” под кресла новых должностных лиц. Не помню прецедента, чтобы у нас был новый президент, а мне высказывали сомнений. Армен Саргсян будет занимать должность президента 7 лет, затем он не сможет выдвигать свою кандидатуру. И это исторический шанс для него полноценно работать и вписать свое имя в историю», – сказал Рустамян.

Касаясь кандидатуры премьер-министра, Армен Рустамян отметил, что АРФД еще не обсуждала этого вопроса. «Мы уже говорили: отнесемся с уважением к любому решению по этому вопросу, которое примет наш коалиционный партнер – Республиканская партия Армении», – добавил он.



Армен Саргсян сегодня, 9 апреля, на специальном заседании Национального Собрания РА с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения.

Для торжественной церемонии вступления Армена Саргсяна в должность 4-го президента Республики Армения 9 апреля было созвано специальное заседание Национального Собрания в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.

Специальное заседание НС РА открыл спикер парламента Армении Ара Баблоян. Он сообщил, что зарегистрированы 92 депутата НС РА, кворум обеспечен.

Затем в зал были внесены государственный флаг РА, эмблема президентской власти, специальный экземпляр Конституции РА и евангелие «Вехамор Аветаран».

Армен Саргсян принес присягу, положив правую руку на Евангелие и Конституцию РА, произнося следующий текст: «Вступая в должность Президента Республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства».

После принесения присяги прозвучал государственный гимн РА.

После принесения присяги Армен Саргсян вступит в должность президента Армении, чему последует отставка правительства Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном. Члены правительства Армении продолжат исполнять свои обязанности – вплоть до формирования нового правительства Армении.

9-16-го апреля – срок выдвижения кандидатуры нового премьер-министра Армении, а 17-го апреля в НС Армении открытым голосованием будет назначен премьер-министр Армении.

После этого, в течение 15 дней, состоится формирование нового правительства Армении. После своего назначения, в течение 5 дней, новый премьер-министр Армении предложит президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент в 3-дневый срок назначет вице-премьеров и министров, или же обращается в Конституционный суд. Если таковое обращение последовало, то Конституционный суд в 5-дневый срок расследует обращение и принимает решение. Если же президент Аррмении в 3-дневый срок не выполняет указанные условия, то кандидатуры вице-премьеров и министров считаются утвержденными по закону.

В 20-дневый срок после формирования правительства, премьер-министр Армении представляет в НС Армении программу правительства Армении.