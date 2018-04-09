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В Нигерии армия освободила почти 150 заложников из плена "Боко Харам"


Армия Нигерии сообщила об освобождении 149 заложников в ходе операции против радикальной исламистской группировки "Боко Харам", как передает Арменпресс, об этом пишет издание Premium Times.

Как сообщает издание, армия освободила 54 женщины и 95 детей, им была оказана необходимая медицинская помощь. В ходе операции армия также ликвидировала трех боевиков, еще пять были задержаны.

Ранее сообщалось, что освобожденные из плена боевиков 105 нигерийских школьниц вернулись к своим семьям. В феврале стало известно, что боевики группировки похитили более 100 учениц школы в нигерийском штате Йобе.

Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка "Боко Харам" выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками "Боко Харам" насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек.

 

 




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