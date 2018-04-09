До вступления в должность новоизбранный президент Армении с супругой посетили Баграмяна, 26

До вступления в должность, уторм 9-го апреля новоизбранный президент Армении Армен Саргсян с супругой посетили Баграмяна, 26. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Армена Саргсяна и госпожу Нуне Саргсян встречали Президент Серж Саргсян и госпожа Рита Саргсян.Во время приема в Позолоченном зале резиденции Президента Президент Серж Саргсян, отметив, что через считанные минуты состоится церемония вступления в должность новоизбранного Президента, еще раз пожелал Армену Саргсяну успехов.«Господин Саргсян, у нас были поводы беседовать с Вами о насущных требованиях развития нашей страны. Уверен, что спустя определенное время мы сможем констатировать успехи: просто обречены на успехи. Конечно, уверен, что госпожа Нуне поможет Вам, поскольку это просто необходимость», - сказал Президент Серж Саргсян.Новоизбранный Президент выразил благодарность Сержу Саргсяну и госпоже Рите Саргсян за прием.«Господин Президент, я также согласен, что иного пути, кроме успехов, у нас нет. И считаю, что залог этих успехов – не только предыдущие почти три десятилетия, но и особенно последние десять лет. Конечно, рассчитываю вместе с Вами очень тесно работать долгие годы. Уверен, что Нуне мне поможет – не только потому, что является моим другом на протяжении пятидесяти лет, супругой на протяжении сорока лет, но и имеет перед глазами блестящий пример в лице госпожи Риты – как должно поддерживать Президента, помогать, и не только содействовать, но и быть где-то лидером в определенном направлении. Так что полагаю, дел предстоит много. Я готов работать», - сказал новоизбранный Президент Армен Саргсян.