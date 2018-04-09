Время в Ереване: 11:07:36,   9 Апрель

Facebook проинформирует пользователей, данные о которых получила Cambridge Analytica


Сотрудники Facebook в понедельник начинают оповещать пользователей, личные данные которых могли быть получены британской фирмой Cambridge Analytica. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в блоге, который ведут официальные представители соцсети.

В Facebook уточнили, что "проинформируют людей, если их данные в нарушение правил могли быть переданы Cambridge Analytica". Кроме того, пользователи получат возможность проверять, какую информацию о них получили используемые приложения.

Представители социальной сети ранее уточнили, что Cambridge Analytica могла собрать личные данные до 87 млн пользователей Facebook. Экс-сотрудник британской компании Кристофер Уайли уточнил в интервью телеканалу NBC, что речь может идти и о большем числе людей.

 

В марте этого года Facebook оказался в центре скандала после того, как газета The New York Timesсообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные данные миллионов пользователей соцсети с целью разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации