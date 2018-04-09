Facebook проинформирует пользователей, данные о которых получила Cambridge Analytica

Сотрудники Facebook в понедельник начинают оповещать пользователей, личные данные которых могли быть получены британской фирмой Cambridge Analytica. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в блоге, который ведут официальные представители соцсети.

В Facebook уточнили, что "проинформируют людей, если их данные в нарушение правил могли быть переданы Cambridge Analytica". Кроме того, пользователи получат возможность проверять, какую информацию о них получили используемые приложения.

Представители социальной сети ранее уточнили, что Cambridge Analytica могла собрать личные данные до 87 млн пользователей Facebook. Экс-сотрудник британской компании Кристофер Уайли уточнил в интервью телеканалу NBC, что речь может идти и о большем числе людей.

В марте этого года Facebook оказался в центре скандала после того, как газета The New York Timesсообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные данные миллионов пользователей соцсети с целью разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.