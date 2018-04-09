Отношения России и Армении – это отношения союзничества, стратегического партнерства: Лавров

Отношения России и Армении – это отношения союзничества, стратегического партнерства. Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью армянским СМИ.



В ответ на вопрос:« Как Вы оцениваете развитие двусторонних отношений России и Армении за последние десятилетия?» Лавров сказал:

«Отношения России и Армении – это отношения союзничества, стратегического партнерства. Эти термины закреплены в двусторонних договорах, в документах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Эти связи охватывают все без исключения сферы деятельности государств, все сферы жизнедеятельности наших народов от политики в области безопасности, внешней политики до культуры, экономики, технологических контактов, гуманитарных связей, образования и многого другого. Отношения за 10 лет развивались, безусловно, под воздействием прямых доверительных контактов между президентами наших стран В.В.Путиным и С.А.Саргсяном. Они регулярно, по несколько раз в год проводят встречи на высшем уровне, общаются на территории Республики Армения, Российской Федерации, «на полях» многочисленных международных форумов.

Хочу особо выделить присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), что, безусловно, придало дополнительный очень мощный импульс нашему торгово-экономическому, инвестиционному сотрудничеству. Достаточно сказать, что в прошлом году товарооборот между Россией и Арменией увеличился более чем на 30% по сравнению с 2016 г., достигнув, если мне не изменяет память, 1 млрд. 750 млн.долл. Это очень крупная сумма, не говоря уже о том, что сотни компаний с российским участием – либо российских, либо совместных российско-армянских предприятий – работают в Республике Армения и приносят пользу нашим связям и экономике нашего союзника.

Военно-техническое сотрудничество традиционно очень тесное. Наряду с активно работающей Межправительственной комиссией по торгово-экономическому сотрудничеству у нас есть и комиссия по военно-техническому сотрудничеству. Они работают ритмично и дают хороший результат.

Гуманитарная сфера традиционно была весьма востребована нашими народами. Отмечу состоявшиеся в России этой осенью Дни культуры Армении, на открытии которых в ноябре 2017 г. присутствовали президенты двух стран.

Если брать сферу образования, то в Ереване работает Российско-Армянский (Славянский) университет. В нем, а также в восьми филиалах российских высших учебных заведений, которые действуют на территории Республики Армения, по программам российского высшего образования обучаются около 3,5 тыс. армянских граждан. Сверх того, о чем я сейчас сказал, 5,5 тыс. армян обучаются в Российской Федерации, из них 1,5 тыс. – на основе предоставленных Армении Правительством Российской Федерации государственных стипендий.

В наших двусторонних отношениях в последние 10 лет, безусловно, происходит очень устойчивый и качественный рост. Он дополняется тесным сотрудничеством на внешнеполитической арене. Мы союзники в рамках ОДКБ. Я уже упомянул ЕАЭС, где Армения стала полноправным членом. Конечно, сохраняет в полной мере свою актуальность и Содружество независимых государств (СНГ), равно как и наши скоординированные действия в ООН, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в Совете Европы, в Организации черноморского экономического сотрудничества.

Я перечислил далеко не все, что характеризует наши отношения за последние 10 лет, но, думаю, из сказанного можно сделать вывод, насколько богаты эти связи и насколько они отвечают интересам наших стран на данный момент».