СМИ: не менее 14 военных погибли в результате ракетного удара по аэродрому в Хомсе

Военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс в районе Пальмиры, подвергся в понедельник ракетной атаке. Как утверждает телеканал Al-Arabiya, удар был нанесен израильскими ВВС. В результате, по его сведениям, погибли 14 военнослужащих, в том числе несколько иранских советников, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее телеканал Al-Mayadeen передал, что самолеты израильских ВВС находились в небе Ливана в момент, когда был нанесен ракетный удар по военному аэродрому в Хомсе.

Сирийский военный источник сообщил агентству Sana, что сирийские системы ПВО при отражении атаки сбили восемь ракет. Сколько из них достигли своей цели, пока не сообщается.

Со стороны Израиля, который неоднократно атаковал сирийские военные объекты, пока никаких подтверждений о ракетном ударе не поступало.





