Время в Ереване: 11:07:36,   9 Апрель

Стартовало индивидуальное первенство Европы по шахматам среди женщин


В Словакии стартовало индивидуальное первенство Европы по шахматам среди женщин.

Как передает «Арменпресс», в первом туре из представительниц Армении победу одержала Анна Саргсян. Лилит Мкртчян, Элина Даниэлян, Мария Курсова, Сирануш Гукасян сыграли вничью. Мария Геворгям потерпела поражение.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации