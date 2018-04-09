Владимир Акопян освобожден от должности пресс-секретаря президента Армении

Владимир Акопян освобожден от должности пресс-секретаря президента Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Соответствующий указа президент Армении Серж Саргсян подписал сегодня, 9 апреля.