Последним соперником Ароняна станет Блюбаум

Последним соперником Левона Ароняна в турнире Grenke Chess Classic станет Матиас Блюбаум.

Как передает «Арменпресс», в 8-м туре армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с Фабиано Каруаной (США).

Второй раз за турнир все партии закончились вничью. Как и в претендентском, за тур до конца лидирует Каруана с «плюс три»; на пол-очка от него по-прежнему отстают Карлсен с Витюговым. В финальных поединках Витюгов – Каруана и Ананд – Карлсен определится либо победитель, либо двойка, которая разыграет трофей на тай-брейке.

С 31 марта по 9 апреля в Карлсруэ и Баден-Бадене проходит традиционный супертурнир Grenke Chess Classic.

Состав: Магнус Карлсен (Норвегия, 2843), Левон Аронян (Армения, 2794), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2789), Фабиано Каруана (США, 2784), Виши Ананд (Индия, 2776), Никита Витюгов (Россия, 2735), Аркадий Найдич (Азербайджан, 2701), Хоу Ифань (Китай, 2654), Георг Майер (Германия, 2648), Маттиас Блюбаум (Германия, 2631).Результаты 8 тура. Каруана – Аронян, Карлсен – Витюгов, Блюбаум – Вашье-Лаграв, Найдич – Ананд, Майер – Хоу Ифань ничьи.Положение после 8 туров. 1. Каруана – 5,5; 2-3. Витюгов, Карлсен – по 5; 4-5. Вашье-Лаграв, Аронян – по 4,5; 6. Блюбаум – 4; 7-9. Найдич, Ананд, Хоу Ифань – по 3; 10. Майер – 2,5.Пары 9 тура. Витюгов – Каруана, Ананд – Карлсен, Аронян – Блюбаум, Вашье-Лаграв – Майер, Хоу Ифань – Найдич.