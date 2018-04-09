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Помощники президента Армении освобождены от должностей


Помощники президента Армении Аветис Берберян, Армен Абелян, Варужан Нерсесян и Грайр Гукасян освобождены от занимаемых ими должностей.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Соответствующие указы президент Армении  Серж Саргсян подписал сегодня, 9 апреля.


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