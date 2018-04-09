Помощники президента Армении освобождены от должностей

Помощники президента Армении Аветис Берберян, Армен Абелян, Варужан Нерсесян и Грайр Гукасян освобождены от занимаемых ими должностей.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Соответствующие указы президент Армении Серж Саргсян подписал сегодня, 9 апреля.