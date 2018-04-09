Израиль поразил объект ХАМАС в секторе Газа в ответ на нарушение границы

Израильские военные нанесли в понедельник удар по военному объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на попытку проникновения группы палестинцев из приморского анклава на территорию еврейского государства в воскресенье. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.

"9 апреля армия нанесла удар по принадлежащей террористической организации ХАМАС цели в северной части сектора Газа, - говорится в документе. - Атака была произведена в ответ на попытку проникновения террористической группы и размещение самодельного взрывного устройства [на границе] в воскресенье, 8 апреля". Военные добавили, что "армия нанесла удар по террористической цели на территории военного объекта ХАМАС".

По информации палестинского минздрава, с конца марта в столкновениях на границе сектора Газа и Израиля около 30 палестинцев погибли, еще почти 3 тыс. пострадали.