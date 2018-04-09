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Скончалась актриса Лейла Абашидзе


Советская и грузинская актриса и кинорежиссер Лейла Абашидзе скончалась на 89-м году жизни в Тбилиси. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на Палату культуры Грузии сообщают РИА Новости.

«Лейла Абашидзе скончалась в результате тяжелой болезни, она находилась последнее время в больнице», — говорится в сообщении.

Известная актриса в 1951 году окончила актерский факультет Тбилисского театрального института. Она снималась в комедийных и драматических ролях и попробовала себя в амплуа режиссера, поставив по собственному сценарию комедию «Тифлис — Париж и обратно».

 

 




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