Скончалась актриса Лейла Абашидзе

Советская и грузинская актриса и кинорежиссер Лейла Абашидзе скончалась на 89-м году жизни в Тбилиси. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на Палату культуры Грузии сообщают РИА Новости.

«Лейла Абашидзе скончалась в результате тяжелой болезни, она находилась последнее время в больнице», — говорится в сообщении.

Известная актриса в 1951 году окончила актерский факультет Тбилисского театрального института. Она снималась в комедийных и драматических ролях и попробовала себя в амплуа режиссера, поставив по собственному сценарию комедию «Тифлис — Париж и обратно».