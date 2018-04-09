Урегулирование нагорно-карабахского конфликта — один из приоритетов России: Лавров

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта — один из приоритетов России на постсоветском пространстве. Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью армянским СМИ.



«Отношения России и Армении – это отношения союзничества, стратегического партнерства. Эти термины закреплены в двусторонних договорах, в документах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Эти связи охватывают все без исключения сферы деятельности государств, все сферы жизнедеятельности наших народов от политики в области безопасности, внешней политики до культуры, экономики, технологических контактов, гуманитарных связей, образования и многого другого. Отношения за 10 лет развивались, безусловно, под воздействием прямых доверительных контактов между президентами наших стран В.В.Путиным и С.А.Саргсяном. Они регулярно, по несколько раз в год проводят встречи на высшем уровне, общаются на территории Республики Армения, Российской Федерации, «на полях» многочисленных международных форумов»,- сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Урегулирование нагорно-карабахского конфликта – это один из приоритетов наших усилий на постсоветском пространстве. Вместе с США и Францией Россия является участником «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этом качестве мы предпринимаем как коллективные усилия с двумя другими сопредседателями, так и стремимся в русле общей линии сопредседателей, решений, которые принимались по нагорно-карабахскому конфликту, выдвигать и свои собственные инициативы, учитывая наши особые связи с Арменией и Азербайджаном. Работа, которая велась примерно с 2009 по 2011 гг., действительно была весьма интенсивной. Президенты России, Армении и Азербайджана встречались около 10 раз.

Очередная встреча, которая была запланирована в Казани, действительно позволяла рассчитывать на серьезные позитивные результаты, поскольку в проектах документов, которые были подготовлены российской стороной при поддержке сопредседателей от США и Франции, были учтены, как нам казалось, все озабоченности Еревана и Баку в сбалансированном виде. Но в ходе самого саммита появились дополнительные вопросы и комментарии. Так бывает. Мы из этого не делаем особой трагедии. Работа будет продолжаться. Уверен, что многое из того, что содержит т.н. «казанский документ», по-прежнему востребовано. Это подтверждается реакцией Еревана и Баку на состоявшиеся с тех пор контакты на уровне президентов, министров и сопредседателей, которые регулярно посещают регион – Ереван, Баку, Степанакерт»,- сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Ничто из наработанного в те годы, я думаю, не пропало. Хотя, конечно же, за это время появились некоторые новые идеи, которые сопредседатели сейчас продвигают в контактах со сторонами. Самое главное – отойти от недоверия, которое по-прежнему еще иногда проявляется в ходе переговоров, и сконцентрироваться на реалистичных, прагматичных идеях, которые имеются в достатке. Надо только положить их на бумагу, хотя концептуально стороны соглашаются с необходимостью это сделать, но когда все начинает оформляться в конкретные формулировки, как бывает и в других ситуациях, возникают сложности. Я думаю, что мы продолжим их последовательно преодолевать и добьемся результатов»,-заявил он.