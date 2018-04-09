В Японии четыре человека пострадали в результате серии землетрясений на юго-западе страны

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате серии землетрясений, которая произошла в ночь с воскресенья на понедельник в юго-западной японской префектуре Симанэ. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным национального метеорологического управления Японии, магнитуда самого сильного подземного толчка составила 6,1. Его эпицентр находился недалеко от побережья Японского моря, а очаг залегал на глубине около 12 км. После этого сейсмологи зафиксировали еще порядка 20 афтершоков различной магнитуды.

В результате удара стихии в Симанэ без водоснабжения остались около 100 домов, еще 50 - без электричества. Для ликвидации последствий землетрясений в регионы направлены бойцы Сил самообороны Японии. Также при канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ был создан центр по сбору информации о случившемся.

Как отмечает энергокомпания Chugoku Electric Power, никаких внештатных ситуаций на остановленной АЭС "Симанэ" после подземных толчков зафиксировано не было.

Последний раз сильное землетрясение в Симанэ происходило 18 лет назад.