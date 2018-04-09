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В Аргентине пять человек погибли при крушении самолета


в Аргентине, сообщает в воскресенье бюро по расследованию происшествий в гражданской авиации этой страны.

"Катастрофа самолета PA 34 Piper… в сельской местности между Кему-Кему и Пеллегрини (провинция Ла-Пампа). Пять человек на борту погибли", — как передает Арменпресс, об этом сообщило бюро в своем микроблоге в Twitter.

Самолет направлялся из провинции Мендоса в провинцию Буэнос-Айрес. Среди погибших — пилот и четыре пассажира.

 




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