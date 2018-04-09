WSJ: КНДР готова обсуждать с США денуклеаризацию на Корейском полуострове

Пхеньян заверил Вашингтон в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов обсуждать с американским президентом Дональдом Трампом вопросы, касающиеся ядерного разоружения. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в воскресенье американская газета The Wall Street Journal.

"США подтвердили, что Ким Чен Ын согласен обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова", - сказал изданию американский правительственный чиновник. Газета не уточняет, когда и в какой форме были представлены данные заверения со стороны Пхеньяна. Издание отмечает, что официальные лица двух государств поддерживают контакт.