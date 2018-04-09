Правящая коалиция венгерского премьера Орбана заявила о победе на парламентских выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил об "исторической победе" возглавляемой им правящей коалиции на прошедших в стране в воскресенье парламентских выборах, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

После обнародования избиркомом результатов подсчета почти 98% голосов коалиция набрала 48,81% голосов избирателей.

Орбан заявил своим сторонникам, что результаты выборов дают венграм "возможность защитить себя и защитить Венгрию".

По итогам выборов парящая коалиция премьера получает в парламенте 134 места, то есть две трети, в то время, как ее ближайший преследователь - крайне правая партия "Йоббик" - 27 мест. Еще 19 мест получают венгерские социалисты.

Лидер "Йоббик" Габор Вона заявил об отставке. Он обещал уйти с поста руководителя партии в случае поражения на выборах.