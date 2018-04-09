Трамп и Макрон считают, что Асад должен нести ответственность за нарушения прав человека

Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эмманюэль Макрон в состоявшемся в воскресенье телефонном разговоре согласились с тем, что сирийский президент Башар Асад должен нести ответственность за нарушения прав человека в своей стране. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Оба лидера решительно осудили ужасающие атаки с применением химического оружия в Сирии и согласились с тем, что режим Асада должен понести ответственность за продолжающиеся с его стороны нарушения прав человека", - говорится в документе.

По данным Елисейского дворца, лидеры договорились о координации действий в Совете Безопасности ООН, где в понедельник пройдут два заседания, одно из которых - по угрозе международному миру - созвано по инициативе Москвы. Вторую встречу предложили провести девять государств - Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар - в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии.