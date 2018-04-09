Сирийская авиабаза подверглась ракетному удару

Массированный ракетный удар был нанесен в понедельник по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие.

По его данным, сирийские системы ПВО при отражении атаки сбили восемь ракет. Сколько из них достигли своей цели, пока не сообщается.

Сирийские ПВО продолжают вести заградительный огонь по воздушным целям. По свидетельству телеканала Al Mayadeen, в районе аэродрома прогремело несколько сильных взрывов. Как утверждает телеканал, ракеты при подлете пересекли воздушное пространство Ливана.

В сообщении SANA указывается, что удар по аэродрому предположительно был нанесен ВС США. Между тем Белый дом вслед за Пентагоном в воскресенье не подтвердил причастность к удару по сирийскому аэродрому.

Со стороны Израиля, который неоднократно атаковал сирийские военные объекты, пока никаких подтверждений о возможном ракетном ударе не поступало.



В воскресенье началась операция по выводу из города Думы (пригород Дамаска Восточная Гута) боевиков и их семей из группировки "Джейш аль-Ислам", а также удерживаемых ими мирных жителей.