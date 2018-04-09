Армен Саргсян присягой вступит в должность президента Армении: Армения перейдет к новой системе правления

9-го апреля Армения перейдет к новой – полномерной парламентской системе правления. Кончается срок полномочий президента Армении Сержа Саргсяна. В тот же день в должность президента Армении вступит избранный НС Армении президент Армен Саргсян.

Как передает «Арменпресс», Армен Саргсян присягой вступит в должность президента Армении. Церемония состоится на торжественном заседании НС Армении, которая начнется в 12:00, в СКК имени Карена Демирчяна.

После принесения присяги Армен Саргсян вступит в должность президента Армении, чему последует отставка правительства Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном. Члены правительства Армении продолжат исполнять свои обязанности – вплоть до формирования нового правительства Армении.

9-16-го апреля – срок выдвижения кандидатуры нового премьер-министра Армении, а 17-го апреля в НС Армении открытым голосованием будет назначен премьер-министр Армении.

После этого, в течение 15 дней, состоится формирование нового правительства Армении. После своего назначения, в течение 5 дней, новый премьер-министр Армении предложит президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент в 3-дневый срок назначет вице-премьеров и министров, или же обращается в Конституционный суд. Если таковое обращение последовало, то Конституционный суд в 5-дневый срок расследует обращение и принимает решение. Если же президент Аррмении в 3-дневый срок не выполняет указанные условия, то кандидатуры вице-премьеров и министров считаются утвержденными по закону.

В 20-дневый срок после формирования правительства, премьер-министр Армении представляет в НС Армении программу правительства Армении.