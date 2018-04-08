Время в Ереване: 11:07:36,   8 Апрель

На  значительной территории республики ожидаются дожди и грозы, температура  воздуха существенно не  изменится


В   Армении   8 апреля днем, 9-10 апреля, 11 апреля  ночью погода ожидается без осадков. Во второй половине дня 11 апреля, 12-13 апреля на значительной территории республики время  от времени ожидаются дожди и грозы.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не  изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в  Ереване 8 апреля днем, 9-10 апреля, 11 апреля  ночью погода ожидается без осадков, 11 апреля, 12-13 апреля на значительной территории республики время  от времени ожидаются дожди и грозы.




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